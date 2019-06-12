Депутаты рассмотрят вопрос о досрочной отставке зампредседателя нижегородской Думы Александра Разумовского Политика

Депутаты рассмотрят вопрос о досрочной отставке зампредседателя нижегородской Думы Александра Разумовского, избранного по муниципальному избирательному округу от НРО партии "Справедливая Россия". Соответствующее решение будет принято на заседании Думы 19 июня 2019 года.

Согласно проекту решения Думы, полномочия, осуществляемые на непостоянной основе, будут досрочно прекращены с 17 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что избирком принял решение о передаче депутатского мандата Александра Бочкарева (скончался 24 мая) в Законодательном Собрании Нижегородской области Александру Разумовскому.