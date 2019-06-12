Сотрудников двух дзержинских предприятий, выпускающих взрывчатки, эвакуировали из-за похожего на снаряд предмета Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Сотрудников выпускающих взрывчатые вещества ГосНИИ "Кристалл" и ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" эвакуировали 19 июня из-за найденного на территории НИИ похожего на снаряд предмета. Об этом сообщает Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по Нижегородской области.

ГосНИИ "Кристалл" специализируется на создании и внедрении технологий получения взрывчатых веществ (ВВ), а также снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.

ФКП "Завод им.Я.М. Свердлова" - базовое предприятие боеприпасной отрасли страны. В течение многих лет оно является полигоном для отработки инновационных технологий, новых изделий, уникального оборудования, автоматизированных систем управления и их освоения в производстве.

После обнаружения предмета, похожего на снаряд на территории НИИ, сотрудников этих предприятий эвакуировали. Сейчас на промышленных площадках данных организаций работают сотрудники Следственного комитета РФ.

"Угрозы населению нет. Дальнейшая информация уточняется", - сообщили в Центре управления кризисными ситуациями.

Напомним, что на территории НИИ 1 июня 2019 года произошли взрывы на складе готовой продукции. Взрывы разрушили несколько зданий, в домах жителей города были выбиты стекла, почти 100 человек получили осколочные ранения, 18 дзержинцев пришлось госпитализировать. Попавшим в больницы гражданам власти выплатили по 150 тысяч рублей.

Напомним также, что 31 августа 2018 года также произошел взрыв в здании утилизации мин завода им.Свердлова. На месте погибли пять человек, еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице. Сапёры обнаружили при разборе завалов 164 мины.