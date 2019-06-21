Испанских коз привезли в Лысково, где создается производство козьих молокопродуктов Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Партия коз породы murciano-granadina из Испании поступила в одно из хозяйств Лысковского района Нижегородской области. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Сейчас в Лысковском районе ведется строительство комплекса по производству греческого йогурта, сыра фета и мороженого из козьего и овечьего молока. По данным на конец февраля 2019 года в комплексе велся монтаж доильного оборудования.

В управлении Россельхознадзора не уточнили, для какого именно хозяйства предназначены козы из Испании. В сообщении говорится, что животных 272, их доставили автомобильным транспортом, а сопроводительные документы соответствовали требованиям ввоза мелкого рогатого скота на территорию РФ.

Напомним, что козоводство и овцеводство входит в программу господдержки Нижегородской области. Ранее этот вид сельхоздеятельности был слабо развит в регионе, поэтому губернатор Глеб Никитин решил дополнить перечень получателей субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих объектов для содержания мелкого рогатого скота.