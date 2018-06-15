"Нижегородский водоканал" планирует построить две станции снеготаяния в рамках концессии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ОАО "Нижегородский водоканал" планирует построить две станции снеготаяния в рамках концессии. Об этом новый генеральный директор компании Николай Николюк рассказал на заседании Гордумы 20 июня 2018 года.



"В городе есть две старые проблемы – станция снеготаяния и ливневая канализация. От снега в городе очищается менее 10% территории. Около 90% снега тает и попадает в реки. Предполагается к осени в порядке концессии передать документы в администрацию, после этого начать строительство двух станций в старых Дубенках и в Подновье, чтобы в предстоящую зиму начать работу на новых станциях", - рассказал Николюк.



"Что касается ливневой канализации, то общий объем инвестиций в проект составляет 10 млрд рублей. Надо произвести обследование системы, обобщить данные, чтобы понять масштаб бедствия. У нас заключен договор с городом на очистку проблемных участков, до конца года мы будем продолжать работу. В конце 2018 и начале 2019 года проведем большие исследования и поймем, что будем делать в первую очередь, во вторую и так далее", - добавил он.



О планах работы водоканала Николюк рассказал в рамках презентации проектов развития города на 2018-2019 годы, которые глава города Владимир Панов представил на заседании Гордумы 20 июня. По данным мэрии, сейчас в работе находится 82 проекта, направленных на изменение и развитие города. Среди них - редевелопмент исторической части Нижнего Новгорода, создание архитектурного дизайн-кода города, внедрение информационной системы "Наш Нижний", энергоэффективное освещение, строительство станции снеготаяния, восстановление системы ливневой канализации, создание комфортной городской среды, превращение оврагов в зоны активного отдыха, новая система уборки и содержания дорог.



Напомним, в мае 2017 года нижегородская администрация планировала построить совмещённые станции по утилизации жидких бытовых отходов и станции снеготаяния на двух площадках: территории Шуваловской промзоны (Автозаводский район) и промзоны в границах Московского и Канавинского районов.



Как сообщалось ранее, в мае дума Нижнего Новгорода увеличила доходы и расходы бюджета-2018, в том числе на погашение кредиторской задолженности по замене оборудования на станции снеготаяния в Советском районе в размере 6,72 млн рублей.