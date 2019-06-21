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Происшествия

Шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Нижегородской области

20 июня 2019 16:22  [537] Происшествия

Шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Нижегородской области. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно информации, 20 июня 2019 года около 14:00 на 496 км перегон Тарталей - Каменище шесть вагонов грузового поезда №2185 сошли с рельсов. Пострадавших нет. Сумму ущерба пока оценивать рано

Сообщается, что движение поездов временно приостановлено. На месте работает восстановительный поезд.

По факту схода вагонов грузового поезда в Нижегородской области организована доследственная проверка.

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