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Политика

Почти 400 тысяч рублей собрали в НРО "Единая Россия" на оказание помощи пострадавшим от ЧП в Дзержинске

21 июня 2019 10:32  [440] Политика

НРО партии "Единая Россия" собрало около 400 тысяч рублей среди членов партии на оказание помощи пострадавшим от ЧП в Дзержинске

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" прогремел взрыв, в результате которого, по официальным данным, пострадали 32 человека. Ударной волной были повреждены около 70 детских садов и 31 школа, а также более двух тысяч окон в 789 зданиях.

Сбор средств для пострадавших был начат 3 июня. Участие в нем принимали члены постоянных депутатских объединений - фракций "Единая Россия" в Государственной Думе РФ, Законодательном собрании Нижегородской области, представительных органах власти местного самоуправления, члены Регионального политического совета и президиума РПС партии "Единая Россия" и просто неравнодушные нижегородцы.

Все добровольные взносы и пожертвования перечислялись на специальный расчетный счет, открытый департаментом финансов администрации Дзержинска.

"Мы все живем в одном регионе, пострадали наши земляки, поэтому, разумеется, не могли остаться безучастными к этой ситуации. Огромное спасибо всем, кто принял участие и в сборе средств, и в работе на пострадавших социальных объектах. Совместно с администрацией Дзержинска мы приняли решение, что все поступившие от членов и сторонников партии деньги будут переданы для оказания помощи жителям, пострадавшим от взрыва. Всего материальную компенсацию получат 32 человека. Участие жителей в ликвидации последствий ЧП и в сборе средств еще раз показало, что в Нижегородской области живут неравнодушные люди", - заявил секретарь НРО "Единая Россия", депутат Государственной думы РФ Денис Москвин.

Напомним, что помимо сбора средств сотрудники Нижегородского регионального отделения "Единой России" и волонтеры партии приводили в порядок детские сады и школы, которые сильнее всего пострадали от взрывов. На объектах работали около 150 добровольцев.

Ранее сообщалось, что жители Дзержинска объединились для устранения последствий взрыва на ГосНИИ "Кристалл".

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