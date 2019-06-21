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Общество

Тление мусора на свалке в Сергаче находится под контролем

21 июня 2019 20:42  [325] Общество

Тление мусора на свалке в Сергаче Нижегородской области находится под контролем сотрудников регионального ГУ МЧС, местных властей и правительства области. Об этом сообщил глава администрации района Олег Радаев.

Он пояснил, что тление мусора на свалке произошло вчера вечером – 20 июня. Утром в этот день на прямую линию президента РФ Владимиру Путину поступила жалоба от местного жителя, который рассказал про свалку и огонь на ее территории.

Олег Радаев отметил, что во время прямой линии тления на свалке не происходило, все это произошло вечером. Поэтому предполагается умышленный поджог. По результатам мониторинга воздуха, угрозы окружающей среды он не несет.

Глава администрации добавил, что на месте происшествия сейчас находятся сотрудники ГУ МЧС, представители местной администрации и регионального правительства.

Ситуацию постоянно докладывают заместителю губернатора Андрею Харину, который занимается вопросами экологии.

Напомним, что Сергачский район входит в перечень муниципальных образований, где сейчас полностью установился 4-й класс пожароопасности.

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