Виновных в возгорании свалки в Сергачском районе оштрафуют Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Виновных в возгорании полигона твердых бытовых отходов в Сергачском районе Нижегородской области привлекут к ответственности в виде штрафа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на заместителя начальника департамента Росприроднадзора по ПФО Владислава Иванова.

Полигон загорелся 20 июня. На место происшествия сразу выехали сотрудники ГУ МЧС, представители местной администрации и регионального правительства.

"По факту возгорания департамент возбудил административное расследование. На полигоне работали наши инспекторы, в том числе и представители лаборатории. По результатам расследования будет принято решение о наложении штрафных санкций на организацию, которая эксплуатирует полигон", - пояснил Владислав Иванов, который также присутствовал на полигоне.

Полигон также посетил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин. К его прибытию сотрудники регионального МЧС совместно с районной администрацией вели работы по профилактике новых возгораний.

"Осмотр свалки показал, в возгорание ликвидировано. Специалисты сработали оперативно и профессионально. Тем не менее, региональное управление МЧС совместно с министерством экологии Нижегородской области будут и дальше контролировать ситуацию на данном полигоне", - сказал Андрей Харин.

"Мы продолжим заниматься профилактическим проливом. Это необходимо для предотвращения повторных возгораний. Также хочу отметить, что жалоб от населения не поступало", - добавил глава администрации Сергачского района Олег Радаев.

Специалисты департамента Росприроднадзора сделали съемку территории с квадрокоптера и провели замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Анализ показал, что все показатели находятся в норме.

Всего к тушению пожара на полигоне было привлечено 20 человек и 12 единиц техники.

Напомним, что Сергачский район входит в перечень муниципальных образований, где сейчас полностью установился 4-й класс пожароопасности.

СПРАВКА:

Полигон твердых бытовых отходов в Сергаче был введен в эксплуатацию 3 марта 1992 года и находится в собственности Сергачского муниципального района. Площадь полигона составляет 4 га.