Нижегородские архитекторы предлагают накрыть площадь Ленина зеленым холмом Общество

Фото: archi.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Архитекторы Нижегородского проектного института Юрий Болгов и Григорий Качемцев представили свое видение площади Ленина в Нижнем Новгороде. Проект размещен на сайте института.

"Нижегородская площадь Ленина – классика жанра одноименных советских площадей: огромное пустое пространство с памятником в центральной части города", - отмечает представитель бюро Алена Кузнецова.

Архитекторы предлагают заполнить это пространство. Рядом с Ярмаркой планируется разместить большое стеклянное здание многофункционального комплекса, который продолжит ряд одиночных высотных зданий по бульвару Мира. В нем, по проекту, будут коммерческие помещения и офисы.

(фото: archi.ru)

Также проектанты предлагают накрыть площадь зеленым холмом на стилобате, поднятом на один этаж. По их мнению, пространство скроет загруженные машинами дороги на улицах Советской и Совнаркомовской, и "разномастные магазины, примыкающие к зданию гостиницы".

В подземном пространстве проект предусматривает размещение концертного и кино-лекционного зала, музея археологии Нижнего Новгорода и экспозиции, посвященной известным жителям города. Там же будут оборудованы кафе, торговые площади и автостоянка.

(фото: archi.ru)

Завершающая часть – благоустройство части набережной и строительство моста на остров Гребневские пески. Там архитекторы предлагают воссоздать пляжную зону и открыть яхт-клуб.

Напомним, в советское время, начиная с 1970-ых годов, на острове располагался городской пляж, на который можно было попасть по понтонному мосту. В 1990-2000-е годы территория полностью заросла. В 2008-2012 гг. специалисты разрабатывали концепцию создания там рекреационного и социально-культурного пространства, однако, для реализации проектов не удалось найти инвесторов.

(фото: archi.ru)

Мнения нижегородцев по поводу проекта разделились. Например, один из прокомментировавших данную концепцию, отметил гармоничность стиля зданий с существующей застройкой.

"Я хоть и не профессионально разбираюсь в вопросе, но могу сказать, что главной чертой проекта является его удивительно изящная интеграция в городскую среду и уже существующую застройку, так как осями подвязывается к зданиям, что располагаются в непосредственной близости. А легкий, футуристический стиль со смещёнными верхними этажами, здания безупречно гармонирует с уже существующим архитектурным ансамблем, будто подчеркивает и объединяет консервативную и современную части города", - написал в комментариях Саша Кестер.

(фото: archi.ru)

Еще один нижегородец выразил недовольство обилием многоэтажных строений.

"Хорошо говорите, правильно... только за последнее время из города стал уходить воздух, которого в нем и так мало... в любую мало-мальски образовавшуюся дырку стараются обязательно вписать "небоскреб". Зачем обязательно лишать город простора, неба, площадей, солнца. Зачем таким образом осваивать и без того освоенные места - их просто нужно привести в надлежащий вид", - выразил свое мнение Павел Носков.

Ранее сообщалось, что нижегородский музей кораблей, дендрарий и фестивальную площадку предложили создать на "Гребневских песках".