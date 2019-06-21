Объявлен конкурс на разработку проекта развязки на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде – история вопроса Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Объявлен конкурс на разработку проектной документации развязки на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Техническое задание звучит так: разработка проектной документации на реконструкцию автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе г.Нижнего Новгорода.

Заказчиком выступает ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Нижегородской области.

Начальная (максимальная) цена контракта – 150 млн рублей. Источник финансирования – средства областного бюджета.

Проект должен быть готов к 25 января 2020 года. Электронный аукцион назначен на 22 июля.

(фото: Яндекс.Дзен)

История длиною в 36 лет

Вопрос строительства многоуровневой развязки на ул. Циолковского актуален уже не один десяток лет. Седьмой микрорайон Сормовского района со всех сторон окружен железнодорожными переездами: ул. Циолковского, ул. Федосеенко, ст. Починки. В связи с расписанием движения поездов шлагбаумы закрывают часто и надолго. За ними скапливаются километровые пробки, особенно в часы "пик".

Впервые идея строительства виадука на ул. Циолковского появилась еще в 1983 году. Об этом сообщается в Вестнике Нижегородской думы за 2006 год. Ее предложил первый секретарь райкома партии Борис Шайдаков. Финансирование работ по проектированию было включено в областной план. С началом перестройки проект постепенно забыли.

К необходимости транспортной развязки вернулись в 2006 году. Решить эту проблему вызвались Михаил Барковский и Андрей Павлов. На очередном заседании Гордума Нижнего Новгорода утвердила изменения в бюджет, в которые было заложено 1,5 млн рублей на технико-экономическое обоснование и проектирование виадука. Строительство развязки планировалось финансировать из областного бюджета.

В 2007 году строительно-монтажная фирма "Промстрой" разработала проект многоуровневой транспортной развязки на улице Циолковского. Об этом сообщал "Красный сормович". Первая очередь строительства предусматривала шестиполосный путепровод на улице Циолковского от ул. Светлоярской до бульвара Юбилейного общей протяженностью 1020 м. Он включал в себя четыре двухуровневые развязки. Речь идет о пересечение путепровода с ул. Культуры и ул. Федосеенко, трамвайными путями маршрутов № 6, 7 с электрифицированными железнодорожными путями на станции Балахна и не электрифицированными путями станции Починки с производственными базами на улице Трамвайной.

В ходе обоснования инвестиций проектировщики представили пять вариантов развития этого участка. Один из них одобрили. Строительство должно было начаться в 2009 году. Но этого не произошло.

Затем в 2011 году уже градоначальник Олег Кондрашов заявлял, что на улице Циолковского в ближайшее время построят виадук. Стоимость проектирования первой очереди виадука на улице Циолковского оценивалась в 40 млн рублей. Но и эта попытка построить виадук не принесла результатов

Многоуровневая развязка в Сормово к 800-летию Нижнего Новгорода

С каждым годом число жителей микрорайона увеличивается. В настоящее время там продолжается строительство большого ЖК "Корабли". Соответственно и количество личного транспорта растет. Поэтому проблема сейчас стала особо острой.

В марте 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание законопроект, согласно которому областные власти намерены выделить 100 млн рублей для проектирования виадука на ул. Циолковского.

Планируемые 100 млн рублей для проектирования виадука являлись частью неиспользованных ассигнований прошлого года, которые остались у Нижегородской области.

Однако уже в мае появилась информация, что Нижний Новгород получит от федерации на празднование 800-летия дополнительно 10 млрд рублей. Часть этих денег будет направлена на организацию транспортной развязки на разных уровнях с путепроводом через железнодорожные пути по ул. Циолковского – ул. Светлоярская. Наличие финансирования во время визита в Нижний Новгород также подтвердил вице-премьер Виталий Мутко.

Этот проект планируется завершить к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году.