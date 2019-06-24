Главные новости
24 июня 2019 14:17  [262] Мультимодальные маршруты Нижний Новгород-Москва начнут действовать с 5 июля
20 июня 2019 15:22  [1267] Государство поможет многодетным семьям с выплатами по ипотеке. На что можно рассчитывать?
19 июня 2019 15:28  [425] Ветхий фонд, соцобъекты и реставрация: бюджет Нижнего Новгорода увеличен более, чем на 1 млрд рублей
19 июня 2019 13:34  [422] Нижегородскому скверу на Театральной площади присвоят имя Евгения Евстигнеева
18 июня 2019 15:39  [1142] Шесть московских трамваев вышли на линию в Нижнем Новгороде. Ждать ли еще?
Культура и отдых

Календарный обряд проводов весны-встречи лета "Похороны Сторомы" провели в селе Шутилово Нижегородской области

24 июня 2019 17:30  [101] Культура и отдых

Обряд "Похороны Сторомы" проводится через неделю после Троицы. Сторома – это соломенная кукла в рост человека, олицетворяющая весну. Ее одевают в женский наряд и усаживают в избе под окошко. Затем жители села поочередно заглядывают в гости к Стороме, интересуются ее жизнью и здоровьем, приносят ей еду. К вечеру второго дня Сторома "начинает жаловаться" на здоровье. Ее выносят из избы, укладывают на лавку и зовут "доктора". "Доктор" ставит ей неутешительный диагноз. Начинается плач и причитания. Сторому укладывают в гроб или на носилки и несут по деревне. В последний путь ее провожает "поп", который произносит молитву. Затем сторому выносят в поле, где подбрасывают вверх и разрывают на кусочки, солому развеивают по полю. Это символизирует наступление лета.

Календарный обряд проводов весны-встречи лета Похороны Сторомы провели в селе Шутилово Нижегородской области
Календарный обряд проводов весны-встречи лета Похороны Сторомы провели в селе Шутилово Нижегородской области
Календарный обряд проводов весны-встречи лета Похороны Сторомы провели в селе Шутилово Нижегородской области

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph