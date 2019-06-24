Календарный обряд проводов весны-встречи лета "Похороны Сторомы" провели в селе Шутилово Нижегородской области Культура и отдых

Обряд "Похороны Сторомы" проводится через неделю после Троицы. Сторома – это соломенная кукла в рост человека, олицетворяющая весну. Ее одевают в женский наряд и усаживают в избе под окошко. Затем жители села поочередно заглядывают в гости к Стороме, интересуются ее жизнью и здоровьем, приносят ей еду. К вечеру второго дня Сторома "начинает жаловаться" на здоровье. Ее выносят из избы, укладывают на лавку и зовут "доктора". "Доктор" ставит ей неутешительный диагноз. Начинается плач и причитания. Сторому укладывают в гроб или на носилки и несут по деревне. В последний путь ее провожает "поп", который произносит молитву. Затем сторому выносят в поле, где подбрасывают вверх и разрывают на кусочки, солому развеивают по полю. Это символизирует наступление лета.