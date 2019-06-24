Концентрация формальдегида в воздухе превысила допустимую норму в Нижнем Новгороде и Дзержинске Общество

Фото: с сайта ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС"

Концентрация формальдегида в воздухе превысила допустимую норму в Нижнем Новгороде и Дзержинске - сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" 24 июня 2019 года.

В северной части Дзержинска максимальная разовая концентрация формальдегида достигла величины 1,2 ПДК. Также в городе химиков зафиксирована предельно допустимая величина ПДК этилбензола в центральной части и 1,9 ПДК разовой концентрации аммиака в западной части.

В Приокском районе Нижнего Новгорода максимальная разовая концентрация формальдегида превысила допустимую норму в 1,1 раза.

Согласно информации, 24 июня отмечались метеоусловия, способствующие незначительному накоплению примесей в приземном слое атмосферы.

10 июня также максимальная разовая концентрация формальдегида также была превышена и достигла 1,3 ПДК в северной части Дзержинска.