Максимальная разовая концентрация формальдегида достигла 1,3 ПДК в северной части Дзержинска Общество

Максимальная разовая концентрация формальдегида достигла 1,3 ПДК в северной части Дзержинска Нижегородской области 10 июня.

Как сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в жилых районах Дзержинска 10 июня отмечалось кратковременное загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом аммиаком и фенолом.

Стоит отметить, что в Советском и Сормовском районах Нижнего Новгорода отмечалось кратковременное загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом и фенолом. Максимальная разовая концентрация формальдегида достигла 1,4 ПДК в Советском районе.

В Арзамасе и Кстове превышений допустимых норм содержанием контролируемых примесей не отмечено.

Радиационный фон оставался в пределах естественных значений.

Добавим, что с 12:00 10 июня и до 12:00 11 июня для отдельных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ на предприятиях, расположенных в промзонах Кстова и Дзержинска объявляются НМУ 1 степени опасности. Предприятиям предложено перейти на 1 режим работы.