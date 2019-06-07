Последние новости рубрики Общество
11 июня 2019 19:02  [280] Нижний сегодня: главные события дня
11 июня 2019 18:36  [269] Всех отравившихся на свадьбе в Дзержинске выписали из больницы
11 июня 2019 18:30  [285] Похолодание до +5° ожидает нижегородцев в ближайшие дни
11 июня 2019 18:10  [357] Большинство пострадавших при взрывах на дзержинском "Кристалле" выписаны из больницы
11 июня 2019 17:38  [333] Пятнадцать миллиардов рублей требуется на реставрацию всех ОКН Нижнего Новгорода
11 июня 2019 17:18  [394] Нижегородские депутаты выступили против строительства наземных коммуникаций
11 июня 2019 16:53  [357] Школа №123 в Ленинском районе Нижнего Новгорода не откроется к 1 сентября из-за ошибки проектантов
11 июня 2019 16:21  [878] Пляж в Молитовском затоне Нижнего Новгорода благоустроят до конца июня
11 июня 2019 15:21  [367] Школьник стал победителем первого нижегородского чемпионата по киберфутболу
11 июня 2019 14:54  [677] Движение по "выделенке" на Гагарина в выходные разрешат всем видам транспорта
Общество

Максимальная разовая концентрация формальдегида достигла 1,3 ПДК в северной части Дзержинска

11 июня 2019 10:53  [706] Общество

Максимальная разовая концентрация формальдегида достигла 1,3 ПДК в северной части Дзержинска Нижегородской области 10 июня.

Как сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в жилых районах Дзержинска 10 июня отмечалось кратковременное загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом аммиаком и фенолом.

Стоит отметить, что в Советском и Сормовском районах Нижнего Новгорода отмечалось кратковременное загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом и фенолом. Максимальная разовая концентрация формальдегида достигла 1,4 ПДК в Советском районе.

В Арзамасе и Кстове превышений допустимых норм содержанием контролируемых примесей не отмечено.

Радиационный фон оставался в пределах естественных значений.

Добавим, что с 12:00 10 июня и до 12:00 11 июня для отдельных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ на предприятиях, расположенных в промзонах Кстова и Дзержинска объявляются НМУ 1 степени опасности. Предприятиям предложено перейти на 1 режим работы.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph