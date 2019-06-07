Максимальная разовая концентрация формальдегида достигла 1,3 ПДК в северной части Дзержинска Нижегородской области 10 июня.
Как сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в жилых районах Дзержинска 10 июня отмечалось кратковременное загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом аммиаком и фенолом.
Стоит отметить, что в Советском и Сормовском районах Нижнего Новгорода отмечалось кратковременное загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом и фенолом. Максимальная разовая концентрация формальдегида достигла 1,4 ПДК в Советском районе.
В Арзамасе и Кстове превышений допустимых норм содержанием контролируемых примесей не отмечено.
Радиационный фон оставался в пределах естественных значений.
Добавим, что с 12:00 10 июня и до 12:00 11 июня для отдельных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ на предприятиях, расположенных в промзонах Кстова и Дзержинска объявляются НМУ 1 степени опасности. Предприятиям предложено перейти на 1 режим работы.
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