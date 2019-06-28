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Политика

Александр Разумовский принес присягу депутата ЗС НО

27 июня 2019 11:28  [246] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Александр Разумовский принес присягу депутата Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 27 июня 2019 года.

Он стал депутатом по региональному списку партии "Справедливая Россия".

Александр Разумовский вошел в состав комитетов по бюджету и налогам, а также социальным вопросам.

Напомним, депутатский мандат в Заксобрании был передан по списку на освободившееся место в связи со смертью председателя регионального отделения партии Александра Бочкарева 24 мая.

Ранее Александр Разумовский был зампредседателем нижегородской Думы, 19 июня депутаты Гордумы одобрили его досрочную отставку.

СПРАВКА:

Александр Разумовский - главный врач ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 13". Родился 19 апреля 1952 года. Окончил Горьковский медицинский институт им. С.М.Кирова, доктор медицинских наук.

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