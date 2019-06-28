Александр Разумовский принес присягу депутата ЗС НО

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Александр Разумовский принес присягу депутата Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 27 июня 2019 года.
Он стал депутатом по региональному списку партии "Справедливая Россия".
Александр Разумовский вошел в состав комитетов по бюджету и налогам, а также социальным вопросам.
Напомним, депутатский мандат в Заксобрании был передан по списку на освободившееся место в связи со смертью председателя регионального отделения партии Александра Бочкарева 24 мая.
Ранее Александр Разумовский был зампредседателем нижегородской Думы, 19 июня депутаты Гордумы одобрили его досрочную отставку.
СПРАВКА:
Александр Разумовский - главный врач ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 13". Родился 19 апреля 1952 года. Окончил Горьковский медицинский институт им. С.М.Кирова, доктор медицинских наук.
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