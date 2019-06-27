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Политика

Денис Москвин встретился жителями Приокского района Нижнего Новгорода

27 июня 2019 14:26  [80] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы, секретарь Нижегородского регионального отделения "Единой России" Денис Москвин провел встречу с жителями Приокского района Нижнего Новгорода (ФОК "Приокский").

Он рассказал о своей работе на округе, куда входит и Приокский район, а также в Государственной Думе. Жители, в свою очередь, смогли задать все интересующие их вопросы, которые преимущественно касались благоустройства территорий, строительства и реконструкции социальных объектов, развития в районе инфраструктуры.

Одной из главных тем встречи стала реконструкция стадиона "Радий". Жителей интересовало, когда и в каком объеме будут проведены работы на данном объекте. Денис Москвин назвал вопиющей ситуацию с недавним поджогом неизвестными лицами нового футбольного покрытия.

"Было вложено столько сил, энергии и средств, чтобы сдать в этом году обновленное поле, и такие варварские умышленные действия. Правоохранительные органы занимаются поиском виновных. Я, со своей стороны, обратился к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой выделить дополнительные 15 млн рублей на новое футбольное покрытие. Губернатор поддержал, в ближайшее время будет проведен конкурс, и стадион получит абсолютно новое поле. Вероятнее всего, все организационные процедуры закончатся только осенью, и погодные условия могут внести изменения в планы. Возможно, работы по устройству поля придется перенести на следующий год. Это, конечно, время, но предлагаю еще немного подождать, и "Радий" будет приведен в надлежащий вид", - заявил Денис Москвин.

Жителей интересовал вопрос дальнейшей перспективы парка "Швейцария". Поступило предложение по установке на территории района уличных площадок для занятий спортом. Жители района попросили посодействовать в выделении средств на устройство покрытия двух хоккейных коробок по улицам Петровского и Крылова, а также на реконструкцию и оборудование лестниц около кинотеатра "Электрон" для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего за два часа общения жители смогли задать несколько десятков вопросов.

"Наш детский сад оснащен всем необходимым, но летняя веранда находится в плачевном состоянии. Ее реконструировали четыре года назад, однако работы были проведены некачественно. Сейчас там провалился пол и течет крыша. Меня волнует этот вопрос, потому что выйти с детьми на улицу в плохую погоду становится проблематично", - обратилась к депутату воспитатель детского сада №465 Нижнего Новгорода Алена Мусихина.

В настоящее время данный вопрос прорабатывается совместно с администрацией Приокского района и руководством детского сада. На данный момент готовится сметная документация.

Подводя итог встречи, Денис Москвин сказал, что для него главное - это живое общение с нижегородцами.

"Все озвученные проблемы мы стараемся решать не только на местном или региональном уровнях, но и на федеральном, если того требует ситуация. Именно из наказов жителей и формируются новые программы и проекты. Отрадно, что люди на встречах стали говорить не только о личных проблемах, а, значит, их решают власти на местах, но и о тех вопросах, решение которых будет во благо всем жителям конкретного района", - отметил он.

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