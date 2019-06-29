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Политика

Более 1200 депутатов будут выбраны в Нижегородской области 8 сентября

01 июля 2019 14:10  [159] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 1200 депутатов будут выбраны в Нижегородской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Об этом сообщается на сайте регионального избиркома.

Напомним, выборы в этот день пройдут в 156 муниципальных образованиях Нижегородской области: в 122 – основные выборы, в 34 – дополнительные выборы.

В 38 муниципальных районах и городских округах Нижегородской области будут проводиться основные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований (в том числе во вновь образованном городском округе Воротынский и городском округе Сокольский).

В шести муниципальных районах и городских округах – дополнительные выборы депутатов вместо выбывших. В том числе в Нижнем Новгороде (по одномандатным избирательным округам №№ 9, 15, 16, 21, 24), в городах Арзамас, Дзержинск, Выкса, Чкаловск.

В результате муниципальных выборов планируется к замещению 1295 депутатских мандатов.

Ранее сообщалось, что НРО "Единой России" и ЛДПР определились с кандидатами на довыборах в ЗС НО и Думу Нижнего Новгорода.

Также 30 июня своих кандидатов на довыборы в Думу Нижнего Новгорода выдвинула партия "Яблоко". Ими стали: по округу № 9 (Ленинский район) –  28-летний программист телекоммуникационных систем Евгений Долгополов; по округу № 15 (Канавинский район) – 30-летний мастер строительных работ Александр Замышляев, № 16 – 32-летняя член президиума Нижегородской коллегии адвокатов Светлана Фальконская, №24 (Сормовский район) – 22-летний урбанист Никита Антоненко.

В избиркоме напомнили, что представление в окружные избирательные комиссии документов для выдвижения кандидатов на муниципальных выборах начинается с 4 июля, подача документов для регистрации заканчивается в 18:00 24 июля 2019 года.

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