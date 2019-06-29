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Политика

Суд прекратил уголовное преследование в отношении Александра Бочкарева посмертно

01 июля 2019 16:23  [35] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Суд прекратил уголовное преследование в отношении Александра Бочкарева посмертно. Об этом сообщает телекомпания "Волга".

В репортаже говорится о том, что арест на его имущество снят. Соответствующие ходатайства заявили родственники умершего.

Дмитрий Дзепа на последнем заседании не присутствовал. Его позицию представил адвокат.

Претензии ко второму фигуранту дела Сергею Воронову остались. Дмитрий Дзепа требует взыскать с него еще более одного миллиона шестисот тысяч рублей.

Напомним, председатель НРО "Справедливая Россия", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев был задержан в Нижнем Новгороде 21 ноября 2017 года. Он подозревался в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). Юрист Сергей Воронов также заявлял, что потом уголовное дело было переквалифицировано в мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в июне 2015 года Бочкарев получил от Дмитрия Дзепы 5 млн рублей за включение последнего в партийный список СР на выборы в Гордуму. Однако по результатам выборов Дзепа не был избран депутатом.

Александр Бочкарев умер в больнице им. Семашко 24 мая 2019 года, куда ранее был госпитализирован с лейкозом. За неделю до смерти он отдал Дзепе 4,6 млн рублей на очередном заседании суда. 

Напомним также, что Александр Разумовский принес присягу депутата Законодательного собрания региона в конце июня. Депутатский мандат был передан по списку на освободившееся место в связи со смертью Александра Бочкарева.

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