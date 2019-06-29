Археологи нашли древнее поселение при раскопках на территории Кузнечихи Общество

Археологи нашли древнее поселение при раскопках на территории Кузнечихи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Площадь археологических исследований занимает около 2,5 тысяч кв.м. Раскопки ведут специалисты Института археологии Российской академии наук на протяжении двух месяцев. Археологи освободили от земли около 20 различных построек, они относятся к XIV веку: в это время на месте сегодняшней деревни Кузнечиха было средневековое селище, относящееся к Бронзовому веку, то есть ему примерно 3,5 тысячи лет.

Ранее тут жили люди, потом поселение было заброшено. Жители вновь обустроились на этом месте в XVIII-XIX веках, и уже из этого поселения выросла сегодняшняя деревня Кузнечиха.

Археологические исследования на этом месте начались в связи с запланированным строительством административного здания. Этот объект был выявлен в 1996 году, поэтому перед началом строительных работ был разработан проект раздел проектной документации, где описана площадь исследований и методы, которыми они будут проводиться.

Древние находки после изучения и реставрационных работ передадут в музей.

В начале июне сообщалось, что на окраине Нижнего Новгорода археологи нашли еще одну историческую ценность — погребение бронзового века. Три с лишним тысячи лет назад здесь был похоронен представитель балановской культуры: это археологическая культура бронзового века, которая входит в общность культур каменных топоров и шнуровой керамики.

В конце мая в нижегородском Кремле во время прокладке труб обнаружена старинная деревянная мостовая, которая относится предположительно к XVIII-XIX векам.

До этого, также на территории Кремля, археологи нашли средневековый культурный слой. Речь идет о прослойке намывного грунта толщиной около 60 сантиметров, который образовался на рубеже второго и третьего тысячелетий до нашей эры. Кроме того, в ходе раскопок был обнаружен фундамент стен каменного Симеоновского храма и остатки деревянной церкви со следами обожжения, которая располагалась там до него.