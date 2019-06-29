Девять детсадов построят в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Демография" Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Проектирование девяти детских садов по 220 мест каждый ведется в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на главу Нижнего Новгорода Владимира Панова, который заявил об этом во время инспекции строительства пристроя к детскому саду №469.

"Работа в рамках национального проекта – это большой вызов для города. Такого строительства социальных объектов не было уже очень давно. Один из нацпроектов называется "Демография". Его цель – снять всю кризисную сложную повестку по очередности в детские сады. Мы сейчас проектируем девять полноценных детских садов, чтобы в следующем году приступить к их строительству", - подчеркнул Владимир Панов.

Он напомнил, что сейчас в Нижнем Новгороде строится 15 образовательных учреждений: две школы, четыре детских сада и девять пристроев к уже существующим детским садам.

В ходе инспекции стало известно, что строительство пристроя к детскому саду №469 идет в графике. Завершены земляные работы и начинается заливка фундамента.

Заместитель главы города Любовь Сачкова сообщила, что воспитанники из детского сада до начала строительства были распределены в ближайшие дошкольные учреждения.

"В рамках нацпроекта параллельно с этим детским садом мы работаем ещё по восьми пристроям. По семи из них уже получено разрешение на строительство. В настоящий момент подрядные организации обустраивают строительные площадки, завозят технику, материалы для непосредственного начала работ. Завершение работ по всем девяти объектам запланировано на декабрь этого года. Каждый пристрой рассчитан на 60 ясельных мест", - доложил замглавы города Леонид Самухин.

Также Владимир Панов дал поручение департаменту образования совместно с администрациями районов организовывать встречи с родителями в каждом детском саду с подобным пристроем.

"На время строительства пристроев детей из девяти детских садов пришлось распределять в соседние садики. Для большинства родителей это стресс. Поэтому нужно объяснить, как особенности строительства, так и временные сроки, когда они смогут вернуться в детские сады", - отметил Владимир Панов.

Как сообщил подрядчик, срок реализации контракта – декабрь 2019 года, но строительство основного конструктива здания под крышу планируется до сентября. С этого момента тяжелая техника покинет территорию и будут проводиться только внутренняя отделка. Территория пристроя будет огорожена. Таким образом соседний садик сможет возобновить свою работу.