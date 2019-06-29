Нижегородский "Автокомпонент" объяснил инцидент с остановкой "АвтоВАЗа" Бизнес

ООО "Завод Автокомпонент" (Нижний Новгород), который является производителем автомобильных комлектующих, объяснил инцидент с "АвтоВАЗом", грозившим остановить производство из-за срыва поставок со стороны нижегородского предприятия.

По данным представителя "Завода Автокомпонент", существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа". Стороны ведут переговоры о согласовании нового уровня цен на поставляемые комплектующие с октября 2018 года.

На нижегородском предприятии добавили, что в настоящее время переговоры не завершены.

"Завод "Автокомпонент" со своей стороны делает все возможное для оперативного урегулирования данной ситуации и возобновления поставок в полном объеме", - добавили на предприятии.

Напомним, что "АвтоВАЗ" 2 июля сообщил, что 3 июля приостановит производство из-за того, что "Завод Автокомпонент" сорвал сроки поставки продукции. Автогигант намеревался приостановить деятельность заводов, расположенных в Тольятти и Ижевске.

Это не первая приостановка производства "АвтоВАЗа" по вине "Автокомпонента". Тем не менее, компании продолжают сотрудничество.

В октябре 2015 года из-за срыва поставок деталей нижегородской ГК "Автокомпонет" "АвтоВАЗ" остановил конвейер по сборке автомобилей Renault и Nissan. По данным "АвтоВАЗа", остановка конвейера тогда затронула тысячу автомобилей, которые завод выпускал для альянса Renault-Nissan, в том числе 600 автомобилей Renault Sandero, 200 Renault Logan и 200 Nissan Almera.

"Завод меняет свои взаимоотношения с поставщиками и намерен жестко реагировать на подобные случаи. Мы будем останавливать конвейер, не допуская выпуска некомплектных автомобилей", - сказали в 2015 году на предприятии.

СПРАВКА:

Группа "АвтоВАЗ" входит в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства для четырех брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади Группы расположены в Тольятти - ПАО "АВТОВАЗ" и в Ижевске - ООО "ЛАДА Ижевск".

Группа компаний "Автокомпонент" разрабатывает и производит детали из пластмасс. Номенклатура ГК насчитывает более 2,2 тысячи видов продукции. Мощности "Автокомпонента" расположены на 37 тысячах кв.м., которые находятся в Нижнем Новгороде, Москве и Тольятти.