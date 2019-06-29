Органы власти 48 районов и городов Нижегородской области перейдут на электронный документооборот Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Органы власти 48 районов и городов Нижегородской области перейдут на электронный документооборот. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на заместителя губернатора Андрея Бетина, который заявил об этом во время презентации фабрики процессов в сфере госслужбы в региональном правительстве в рамках Всероссийского форума "Производительность 360".

В презентации приняли участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин, гендиректор АНО "ФЦК" Николай Соломон, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и главы других регионов России.

"Для включения государственных и муниципальных служащих в повестку бережливых технологий, мы открыли фабрику процессов – новое пространство эффективного управления процессами в самом центре, в первом корпусе Кремля", - сообщил Андрей Бетин.

"С 1 июля 2019 года здесь запущены тренинги, разработанные совместно с АО "Гринатом" и адаптированные под задачи государственного управления. До конца 2019 года планируется обучение 1200 сотрудников", - добавил он.

По словам Андрея Бетина, на фабрике процессов госслужащих будут обучать технологиям, позволяющим повысить эффективность работы, начиная от правильной организации рабочего места до наиболее успешных практик повышения качества предоставления госуслуг.

Заместитель губернатора привел пример реализованного проекта "Оптимизация бумажного документопотока за счет внедрения электронного документооборота".

"За время реализации проекта время обработки и рассмотрения входящих и исходящих служебных документов сократилось, в среднем, с 85 до 45 минут, сроки рассмотрения письменных обращений граждан с 30 минут до 20 минут, что также помогло повысить качество предоставления госуслуг нижегородцам", - отметил Андрей Бетин.

Он добавил, что в планах – создание единого центра регистрации документов органов исполнительной власти региона, что позволит сократить число регистраторов писем с 290 до 20 человек за счет централизации функций, скорость обработки документов - с 16 до 1,5 минут, а количества обработанных документов увеличить с 20 до 260 в час. Этот проект планируется реализовать до конца 2019 года.

По словам Андрея Бетина, среди успешных реализованных проектов также – оптимизация приема и выдачи документов при предоставлении госуслуги по учету и регистрации прав на недвижимое имущество. В результате в МФЦ с 45 до 15 минут сократилось время ожидания в очереди, с 60 минут до 30 минут - время приема документов, с 30 минут до 15 - время выдачи документов клиентам.

Он подчеркнул, что бережливые технологии помогли также сделать более открытой процедуру назначения кандидатов на должности в правительстве Нижегородской области.

"Ранее назначения проходили "в кабинетах". Сейчас губернатор объявляет открытые конкурсы с привлечением общественности и экспертов. Например, сейчас, проходит конкурс на должность министра здравоохранения. У нас 28 кандидатов, из них 13 из других регионов - от Мурманска до Москвы и Башкортостана. Почти 14 000 анкет сегодня в базе нашего портала "Команда Правительства", - сказал Андрей Бетин.

Напомним, 2 июля 2019 года в Нижнем Новгороде открылся второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом".

Главная тема "Производительности 360" - вопросы повышения производительности труда и реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

Ранее сообщалось, что с 2018 года по поручению главы региона Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация совместного проекта правительства области и ГК "Росатом" "Эффективная губерния". Программа предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении с целью повышения производительности труда.

