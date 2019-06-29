Звук сирен экстренного оповещения могут услышать дзержинцы 4 июля Общество

Звук сирен экстренного оповещения могут услышать дзержинцы 4 июля

Звук сирен экстренного оповещения могут услышать жители Дзержинска 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По информации от единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска 4 июля с 14:00 до 18:00 на оборудовании комплексной системы экстренного оповещения населения будут проводиться регламентные работы.

В связи с этим возможно срабатывание системы оповещения.