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Общество

Звук сирен экстренного оповещения могут услышать дзержинцы 4 июля

03 июля 2019 15:19  [44] Общество
Звук сирен экстренного оповещения могут услышать дзержинцы 4 июля

Звук сирен экстренного оповещения могут услышать дзержинцы 4 июля

Звук сирен экстренного оповещения могут услышать жители Дзержинска 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По информации от единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска 4 июля с 14:00 до 18:00 на оборудовании комплексной системы экстренного оповещения населения будут проводиться регламентные работы.

В связи с этим возможно срабатывание системы оповещения.

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