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Культура и отдых

Владимир Панов предложил превратить Нижний Новгород в столицу стрит-арта

03 июля 2019 16:03  [87] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Владимир Панов предложил превратить Нижний Новгород в столицу стрит-арта. Глава города сообщил об этом 3 июля 2019 года на встрече со студентами второго курса кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, которые приехали на учебно-ознакомительную практику в Нижний Новгород.

"Недавно в городе прошел фестиваль уличного искусства "Место", результаты которого сейчас радуют глаз нижегородцев и наших гостей. Нижний Новгород может стать столицей стрит-арта", – поделился Панов.

Студенты спрашивали мэра не только о развитии образовательной сферы и транспортной инфраструктуры, об экономических показателях, но и о реализации в городе творческих проектов.

В июне пятнадцать уличных художников расписали фасады тепловых пунктов АО "Теплоэнерго" в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля "Место".

Один из участников встречи отметил, что в центре города еще достаточно много исторических зданий, и поинтересовался, как их сохранить?
Владимир Панов подчеркнул, что исторические здания – это наследство любого города.

"Все дореволюционные постройки мы будем системно сохранять. На сегодняшний день, начиная с 2018 года, вместе с областной властью мы прошли большой путь по признанию этих домов вновь выявленными объектами культурного наследия", – рассказал мэр.

По итогам беседы студенты отметили, что встреча получилась очень содержательной и мотивационной.

Напомним, фестиваль по ремонту исторических домов "Том Сойер Фест" стартовал в Нижнем Новгороде 1 июня. В течение лета волонтеры ремонтируют три дома в центре города. Присоединиться можно на любом этапе.

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