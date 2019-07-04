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Экономика

Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 12,2 млрд рублей

04 июля 2019 14:55  [92] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Госдолг Нижегородской области снизился с 1 января по 1 июля 2019 года на 12,2 млрд рублей или на 16,3%. Об этом сообщает министерство финансов региона.

В начале 2019 года сумма госдолга области составляла 75,09 млрд рублей. Ведомство объясняет, что снижение государственных заимствований произошло за счет погашения кредитов коммерческих банков, а также за счет уменьшения объема обязательств по предоставленной государственной гарантии.

В структуре долга большую часть — 56,9% составляют государственные ценные бумаги; 16,3% - кредиты коммерческих банков; 26,6% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета и 0,2% - государственные гарантии.

На начало 2020 года государственный долг прогнозируется в объеме 75,06 млрд рублей – на уровне января 2019 года. Отношение объема долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений составит 55,1%, т. е. находится на экономически безопасном уровне. Вся сумма государственного долга является внутренними долговыми обязательствами области.

Напомним, что госдолг Нижегородской области за 2018 год снизился на 1,2% по сравнению с 2017 годом.

Напомним также, что на заседании 27 июня текущего года депутаты Законодательного собрания Нижегородской области внесли изменения в региональный бюджет, увеличив доходы и расходы более чем на 3,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что область планирует в 2019 году разместить облигационный заем на 10 млрд рублей. Срок размещения, процентная ставка по купону и периодичность выплаты купонного зависят от ситуации на финансовых рынках капитала, как в стране, так и в мире.

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