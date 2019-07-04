Более семи тысяч свадеб состоялось в Нижегородской области в 2019 году – кто эти люди? Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более семи тысяч свадеб состоялось в Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции, рассказывая итоги полугодия 2019 года.

Возраст молодоженов

Всего было зарегистрировано 7235 пары. Более 3 500 из них в возрасте 25-34 года. Еще две тысячи – старше 35 лет. И только 1 500 нижегородцев решились на брак в возрасте от 18 до 20 лет. Причем Ольга Краснова отметила, что две трети этих браков для молодоженов первые.

Возраст родителей

Эта тенденция отразилась и на рождаемости. Нижегородцы теперь позже становятся родителями. 7300 детей появились на свет в первом полугодии 2019 года в семьях в возрасте от 21 до 30 лет, 5700 малышей – у родителей 31-40 лет. И только 697 у нижегородцев в возрасте от 18 до 20 лет.

Возраст женихов и невест

Самыми возрастными брачующимися стали две пары: 85-летний мужчина и 76-летняя женщина, 87-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Напомним в 2018 году нижегородец в возрасте 91 года сочетался браком с женщиной 78 лет.

Порядка 5,5% - браки с иностранцами.

Более 400 браков было зарегистрировано с участием иностранных граждан из 46 государств. Среди них основную часть составляют браки с гражданами бывших союзных республик.

Также в первом полугодии в Нижегородской области появились семьи, в которых один из родителей гражданин Австралия, Италия, Зимбабве, Болгария, Бразилия, Марокко, Камерун.

К свадьбе нужно готовиться заранее

Ольга Краснова рассказала, что нижегородцы активно разбирают красивые даты для своего торжества. Так, к примеру, на регистрацию 19.07.19 заявление уже подали 441 пара, на 09.08.19 - 337 пар. Уже 24 заявления подано на регистрацию в 2020 году. Нижегородцев привлекают даты: 20.02.20, 20.03.20, 20.06.20, 20.08.20, 10.10.20.

Ранее агентство сообщало, что руководитель нижегородского ЗАГСа рассказала о странных молодоженах в 2019 году.

Напомним также, "Пушкинская регистрация" состоялась в Нижегородском доме бракосочетания 6 июня.