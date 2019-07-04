Подготовка к строительству нового оперного театра возобновилась в Нижнем Новгороде. Снова. Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Подготовка к строительству нового оперного театра возобновилась в Нижнем Новгороде. Об этом 4 июля сообщила журналистам министр культуры региона Надежда Преподобная.

Идея строительства нового здания театра обсуждалась еще в 2006 году. Предполагалось, что проектирование начнется в 2007 году, а само строительство, которое обойдется бюджету в 1 млрд рублей, начнется уже в 2008 году.

Однако, проектировщик допустил ряд недостатков во время разработки документов и отказался устранять их в добровольном порядке. В связи с этим нижегородские власти обратились в арбитражный суд. В отношении проектировщика возбуждено исполнительное производство, а вопрос строительства оперного театра в Нижнем Новгороде перешел на рассмотрение правительства РФ.

Сейчас же, по словам Надежды Преподобной, нижегородские власти вновь приступили к выбору участка для строительства нового здания оперного театра и прорабатывают возможность получения федерального финансирования этого проекта.

Министр пояснила, что в настоящее время для строительства здания театра рассматривается несколько участков. Она напомнила, что ранее возведение здания планировалось в парке им.Пушкина, памятнике природы и культуры, что также стало препятствием для реализации проекта.

Теперь же, с новым руководством театра, которое намерено развивать это учреждение культуры, задача по строительству нового здания является приоритетной. В том числе из-за ограничения механического оборудования оперной сцены.

Надежда Преподобная рассчитывает, что "в течение двух-трех месяцев появится какая-то конкретика" в отношении здания театра.

"Сейчас есть глобальный путь реализации в составе более крупного проекта. Если в глобальном плане вопрос не решится — мы будем заниматься непосредственно самим театром", - добавила министр.