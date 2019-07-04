Елена Лекомцева назначена замглавы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Политика

Елена Лекомцева Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Директор департамента транспорта Нижнего Новгорода Елена Лекомцева также назначена замглавы города по транспорту и дорожному хозяйству. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Бывший замглавы по транспорту и дорожному хозяйству Роман Колосов уволен по собственному желанию 5 июля 2019 года в связи с переходом на другую работу.

Таким образом с 8 июля 2019 года обязанности замглавы возложены на Елену Лекомцеву.

В настоящее время ведется поиск кандидатов на должность заместителя главы города по транспорту и дорожному хозяйству. Выбор кандидата на эту должность будут проходить либо посредством конкурса, либо это решение примет глава города.

Елена Лекомцева назначена директором департамента транспорта Нижнего Новгорода 21 марта 2019 года. До этого назначения Елена Лекомцева руководила двумя муниципальными предприятиями: с 3 мая 2018 года – "Нижегородэлектротрансом", а с октября 2018 года – "Нижегородпассажиравтотрансом". При этом на пост руководителя "Нижегородэлектротранса" ее назначили по итогам конкурса.

Напомним, 1 марта этого года Елена Кузнецова покинула пост руководителя департамента транспорта, проработав в этой должности ровно год.

Что касается кандидатуры нового руководителя "Нижегородпассажиравтотранса", агентством был направлен соответствующий запрос в пресс-службу города.

СПРАВКА:

Елена Лекомцева родилась в 1978 году. В 1999 году окончила гуманитарный институт Москвы по специальности "Юриспруденция". С 2011 по 2015 годы Лекомцева была руководителем отдела в ГУ "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области", с 2015 по 2017 годы – начальником отдела правовой работы и судебной защиты в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.