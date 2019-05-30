Фото:
Частный перевозчик в нагорной части Нижнего Новгорода предупредил об увеличении тарифа в июле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Речь идет об ООО "Автолигатранс-НН". С 1 июля стоимость проезда в транспорте перевозчика составит 30 рублей независимо от вида оплаты.
Это произойдет на маршрутах:
№Т-55 "ЗКПД-4 – Автовокзал "Щербинки"
№Т-74 "Улица Долгополова – Микрорайон Верхние Печеры"
№Т-82"Автовокзал "Щербинки" – Улица Усилова"
№Т-91 "Поселок Черепичный – Улица Долгополова"
№Т-93 "Агрокомбинат "Горьковский" – Микрорайон Верхние Печеры"
№Т-94 "ЗКПД-4 – Микрорайон Кузнечиха-2".
В конце апреля сообщалось, что проезд на маршруте Т-31 подорожает в Нижнем Новгороде с 15 мая. Частный перевозчик ООО "Максимус" изменил тариф на маршруте "Улица 40 лет Победы - площадь Минина" независимо от вида оплаты.
Ранее сообщалось, что с 13 мая цена билета также выросла еще на восьми коммерческих маршрутах № № 13, 44, 88, 34, 75, 45, 59 и 81 (ООО "Мещеряков и Компания"). Стоимость проезда также составила 30 рублей.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+