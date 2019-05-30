Последние новости рубрики Общество
06 июня 2019 13:42  [101] Глеб Никитин договорился о реализации проекта "Велобайк" в Нижнем Новгороде
06 июня 2019 13:00  [70] "Творчество великого поэта Александра Пушкина стало важнейшей частью нашего национального кода", - Глеб Никитин
06 июня 2019 12:43  [144] Режим работы светофора на съезде с Канавинского моста на ул. Советская в Нижнем Новгороде изменится с 8 июня
06 июня 2019 12:41  [216] Частный перевозчик в нагорной части Нижнего Новгорода предупредил об увеличении тарифа
06 июня 2019 12:23  [101] "Ростелеком" прогнозирует запуск первых коммерческих сервисов с использованием квантового шифрования в течение двух лет
06 июня 2019 11:55  [172] Комплексный мониторинг дворовых территорий и городских пространств пройдет в Дзержинске
06 июня 2019 11:27  [120] Соцсеть "ВКонтакте" запустила в Нижнем Новгороде городскую ленту новостей
06 июня 2019 10:21  [124] "Любовь к родному языку - настоящий источник патриотизма, уважения к Родине, ее прошлому и настоящему", - Дмитрий Барыкин
06 июня 2019 09:32  [153] Движение транспорта у стадиона "Нижний Новгород" будет ограничено 11 и 12 июня
06 июня 2019 09:10  [175] "Ситуацию с демонтажом памятника в деревне Фундриково нужно разделить на морально-этическую и правовую составляющие", - Вадим Булавинов
Общество

Частный перевозчик в нагорной части Нижнего Новгорода предупредил об увеличении тарифа

06 июня 2019 12:41  [216] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Частный перевозчик в нагорной части Нижнего Новгорода предупредил об увеличении тарифа в июле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет об ООО "Автолигатранс-НН". С 1 июля стоимость проезда в транспорте перевозчика составит 30 рублей независимо от вида оплаты.

Это произойдет на маршрутах:
№Т-55 "ЗКПД-4 – Автовокзал "Щербинки"
№Т-74 "Улица Долгополова – Микрорайон Верхние Печеры"
№Т-82"Автовокзал "Щербинки" – Улица Усилова"
№Т-91 "Поселок Черепичный – Улица Долгополова"
№Т-93 "Агрокомбинат "Горьковский" – Микрорайон Верхние Печеры"
№Т-94 "ЗКПД-4 – Микрорайон Кузнечиха-2".

В конце апреля сообщалось, что проезд на маршруте Т-31 подорожает в Нижнем Новгороде с 15 мая. Частный перевозчик ООО "Максимус" изменил тариф на маршруте "Улица 40 лет Победы - площадь Минина" независимо от вида оплаты.

Ранее сообщалось, что с 13 мая цена билета также выросла еще на восьми коммерческих маршрутах № № 13, 44, 88, 34, 75, 45, 59 и 81 (ООО "Мещеряков и Компания"). Стоимость проезда также составила 30 рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph