Частный перевозчик в нагорной части Нижнего Новгорода предупредил об увеличении тарифа Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Частный перевозчик в нагорной части Нижнего Новгорода предупредил об увеличении тарифа в июле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет об ООО "Автолигатранс-НН". С 1 июля стоимость проезда в транспорте перевозчика составит 30 рублей независимо от вида оплаты.

Это произойдет на маршрутах:

№Т-55 "ЗКПД-4 – Автовокзал "Щербинки"

№Т-74 "Улица Долгополова – Микрорайон Верхние Печеры"

№Т-82"Автовокзал "Щербинки" – Улица Усилова"

№Т-91 "Поселок Черепичный – Улица Долгополова"

№Т-93 "Агрокомбинат "Горьковский" – Микрорайон Верхние Печеры"

№Т-94 "ЗКПД-4 – Микрорайон Кузнечиха-2".

В конце апреля сообщалось, что проезд на маршруте Т-31 подорожает в Нижнем Новгороде с 15 мая. Частный перевозчик ООО "Максимус" изменил тариф на маршруте "Улица 40 лет Победы - площадь Минина" независимо от вида оплаты.

Ранее сообщалось, что с 13 мая цена билета также выросла еще на восьми коммерческих маршрутах № № 13, 44, 88, 34, 75, 45, 59 и 81 (ООО "Мещеряков и Компания"). Стоимость проезда также составила 30 рублей.