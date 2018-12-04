Шесть нижегородских перевозчиков повысили с 7 декабря цены на проезд до 30 рублей, по транспортной карте остается 26 рублей Общество

Фото: ООО "Ситикард"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Шесть нижегородских перевозчиков повысили с 7 декабря 2018 года цены на проезд до 30 рублей, по транспортной карте остается 26 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 и 7 декабря вырастет тариф на проезд, в том числе на шести маршрутках: № 14 (ул. Деловая – автовокзал "Щербинки"), № 39 ("АО "Лазурь" – мкрн "Седьмое небо"), № 63 (Южное шоссе – ул. Бориса Корнилова), № 79 (ст. "Петряевка" – автовокзал "Щербинки"), № 89 (поселок Новая Стройка – автовокзал "Щербинки"), № 92 (мкрн Бурнаковский – мкрн "Цветы"). Данные маршруты обслуживаются ООО "Лидер-Транс", ООО "Победа НН", ИП Каргин Д.В., ИП Каргин В.В.

Что касается маршрута А-71 (ул. Федосеенко – пл. Свободы), то ИП Каргин Д.В. подтвердил агентству, что на его маршруте проезд остается 28 рублей.

Руководитель товарищества перевозчиков "Лидер-Транс" Эдуард Степанов подчеркнул, что за год дизельное топливо класса "Евро-5" подорожало на 22%. Этим и объясняется повышение стоимости проезда. При этом, пассажиры могут ездить за 26 рублей.

На маршрутах, на которых возможно использование транспортной карты по пересадочным тарифам "Электронный кошелек", стоимость проезда останется без изменений. В частности, при оплате проезда транспортной картой на маршрутах №№ 14, 39, 63, 79, 89, 92 стоимость - 26 рублей. Также на этих маршрутах действуют бесплатные пересадки в течение 60 минут и 40 рублей в течение 90 минут.

При оплате проезда на маршруте А-71 как транспортной, так и банковской картой, проезд – 26 рублей.

Что касается других маршрутов, то на автобусах №№ 13, 29, 31, 34, 37, 44, 45, 46, 65, 75, 76, 81, 83, 86, 87, 88, 90 и 98 при оплате транспортной картой, проезд составляет 28 рублей.

Напомним, что о планах по повышению стоимости проезда ряд нижегородских перевозчиков сообщали ещё в июне 2018 года.