Фильмы об истории Нижнего Новгорода снимут за 5 млн рублей к 800-летию Общество

Фото: с сайта http://nn-life.ru/

Серию фильмов об истории Нижнего Новгорода снимут за 5 млн рублей к 800-летию. Как сообщается на сайте госзакупок, ГАУК НО "Центр культуры "Рекорд" объявило закупку у единственного поставщика "услуги по подготовке и созданию серии фильмов (телепрограмм) культурно-просветительного характера об истории Нижнего Новгорода "Царственно поставленный город".



Согласно информации, стоимость контракта составляет 4,9 млн рублей. В качестве источника финансирования указаны как федеральные средства (3,6 млн. рублей), так и средства бюджета Нижегородской области (1,2 млн. рублей). Снять фильмы, согласно договору, необходимо будет к 1 декабря этого года.

Как сказано в техническом задании, каждый фильм (телепрограмма) должен быть посвящен одной уникальной исторической теме, событию или персоне в истории Нижнего Новгорода от создания города в 1221 году до наших дней. Помимо этого, каждый из фильмов должен быть не менее, чем на 10% визуализирован с помощью уникальной анимации, музыкальное сопровождение должно быть авторским.

Договор, как следует из его проекта, будет заключен с индивидуальным предпринимателем Натальей Успенской (проект авторский).

Напомним, лекции по медиаискусству - INTERVALS TALK пройдут в Нижнем Новгороде 18 июля в рамках подготовки к 800-летию в здании бывшей швейной фабрики "Маяк"(16+).