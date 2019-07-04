Возврат федеральных денег на за ЛиАЗы-2014 грозит Нижегородской области Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Возврат федеральных денег на за ЛиАЗы-2014 грозит Нижегородской области. Как сообщает телекомпания "Волга", лизинг вместо покупки 144 ЛиАЗов может по решению суда обойтись бюджету в 360 миллионов рублей.

Напомним, в 2014 году городская администрация и правительство Нижегородской области заключили соглашение о закупке 144 ЛиАЗов. Они закупались по федеральной программе с привлечением федеральных субсидий на сумму 360 млн рублей. Однако автобусы решили закупать с применением лизинга, по соглашению о котором нижегородская мэрия до сих пор расплачивается и будет делать это до 2021 года. До этого времени автобусы принадлежат не муниципалитету, а компаниям, которые предоставили их в лизинг. Эта схема и не устроила нижегородское управление Федерального казначейства, которое провело внеплановую проверку в 2017 году.

"Нельзя лизинг приравнивать к закупке - это услуга", - сказал в Арбитражном суде представитель управления Федерального казначейства по Нижегородской области.

Соглашение было заключено в период, когда губернатором был Валерий Шанцев, главой администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, а областной минтранс возглавлял Александр Герасименко. В минтрансе в то время работала и бывший директор департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Елена Кузнецова.

Когда суды только начались, она дала интервью телекомпании "Волга", в котором объяснила, что такая форма использовалась, чтобы закупить больше автобусов.

"Если бы мы делали прямую закупку, мы смогли бы приобрести гораздо меньше автобусов", - рассказала она.

По словам нынешнего министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадима Власова, 144 ЛиАЗа сейчас никто не заберет. Деньги, скорее всего, спишут. С каких статей - пока не сообщается.

Напомним, в марте 2018 года прокуратура внесла представление бывшему и.о.руководителя МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрию Цыганкову за нарушение законодательства при содержании и ремонте автобусов. По результатам прокурорской проверки было установлено, что из 30 автобусов-гармошек ЛиАЗ-621322, приобретённых в 2014 году, к началу февраля 2018 года 23 автобуса не использовалось по своему назначению по причине технической неисправности. Из них 21 автобус простаивал из-за неисправности двигателя, два – из-за неисправности заднего моста.

Отметим, что после ремонта первый автобус-гармошка вышел на нижегородский маршрут № 48 только в мае 2019 года. Всего до сентября этого года планируется отремонтировать 10 автобусов-гармошек. Группа ГАЗ ремонтирует их бесплатно. Гарантия на новые двигатели – два года.

Напомним также, что в 2018 году горадминистрация осуществила закупку новых 100 автобусов ЛиАЗ-529267 на газомотороном топливе в лизинг. Сумма контракта составила 1,5 млрд рублей. На закупку автобусов привлекались федеральные деньги в размере 196 млн рублей, а также средства областного и муниципального бюджетов. По условиям договора, платежи начнутся в 2020 году.

После этого, Владимир Панов обещал нижегородцам еще 200 новых автобусов ЛиАЗ на городских маршрутах летом 2019 года.