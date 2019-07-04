Дочернее предприятие "Русполимет" запустило крупнейшее в России производство металлического порошка Бизнес

Дочернее предприятие ПАО "Русполимет" запустило крупнейшее в России производство металлического порошка. Комплекс построили в Кулебаках при поддержке Фонда развития промышленности, который выдал ООО "Гранком" (дочернее предприятие ПАО "Русполимет") льготный займ в размере 750 млн рублей. Первая презентация проекта состоялась на стенде Нижегородской области на международном промышленном форуме "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге 8 июля 2019 года.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это "знаковый проект для России, за которым, по словам многих экспертов, будущее всего отечественного машиностроения".

"Порошковая металлургия – технология, которая одновременно позволяет производить высококачественные изделия и получать материалы с новыми свойствами. Металлические порошки многие отечественные предприятия пока почти в полном объеме закупают за рубежом, а в нашей стране их производится менее 1% от мирового объема. При этом потребность в порошковых материалах в стране ежегодно растет. Нижегородское производство – это стопроцентное импортозамещение", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Порошковая металлургия позволяет получать в разы более прочные и более дешевые детали за счет уменьшения расходного коэффициента по сравнению с литьем. Можно сразу создать нужную форму заготовки, заполнить её порошком, спечь в газостате и получить практически готовое изделие с минимальной механической обработкой", - отметил губернатор.

По сравнению с изготовленными классическими методами аналогами, срок использования готового изделия из металлического порошка увеличивается до 2-3 раз.

Максимальная мощность комплекса порошковой металлургии составит 1,5 тысяч тонн порошка в год. Общий объем инвестиций в проект – 1,25 млрд рублей, планируется создать более 100 рабочих мест.

"Гранком" планирует выпускать металлические порошки как для дальнейшего передела в ПАО "Русполимет", так и для сторонних заказчиков. Металлопродукция, изготовленная из этих материалов, будет востребована в авиационной промышленности, машиностроении и топливно-энергетическом комплексе. Например, на ИННОПРОМ-2019 у нас запланированы переговоры с "Ростехом", "Росатомом", министерством промышленности Республики Беларусь и другими партнерами", - отметил директор "Гранком" Артём Максимов. По его словам, продукция порошковой металлургии также ориентирована на экспорт.

Всего Нижегородская область представила на "ИННОПРОМ-2019" более 30 инновационных импортозамещающих разработок.

Ранее "Русполимет" представил свой опыт внедрения бережливого производства.