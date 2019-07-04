"Ростелеком" запустил в промышленную эксплуатацию систему аналитической отчетности Бизнес

"Ростелеком" ввел в промышленную эксплуатацию систему аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов B2O (Business-to-Operator). Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

В пресс-службе пояснили, что благодаря эффективному использованию технологии больших данных система, разработанная компанией Nexign (входит в "ИКС Холдинг"), позволит "Ростелекому" полностью контролировать объемы голосового трафика, отслеживать эффективность тарифной политики, а также получать быстрый доступ к необходимым данным. К настоящему моменту разработан базовый функционал системы и завершено несколько крупных этапов по расширению ее функциональности.

Сотрудничество "Ростелекома" и компании Nexign в автоматизации межоператорских расчетов имеет долгую историю. Кроме текущего проекта, компании занимались разработкой уникальной маршрутной модели для расчета международного трафика, а также интеграцией расчетов отдельных подразделений.



"Основная задача, которую клиент ставил перед нами, заключалась в организации работы с большим объемом данных — отсюда повышенные требования к скорости обработки запросов и надежности системы", - сказал технический директор компании Nexign Михаил Матюшин.

"Подбор оптимального проектного решения потребовал принципиально нового подхода с инженерной точки зрения. В результате эффективно выстроенного взаимодействия между командами экспертов Nexign и "Ростелекома" была создана универсальная масштабируемая аналитическая система, способная справиться не только с текущей задачей, но и ориентированная на дальнейшее развитие бизнеса провайдера цифровых услуг", - добавил он.

"Для сегмента B2O очень важен вопрос контроля и анализа пропускаемого трафика. Появление в "Ростелекоме" системы аналитической отчетности позволяет полностью контролировать объемы голосового трафика, выявлять нелегитимные схемы пропуска трафика, отслеживать динамику, сопоставлять плановые и фактические показатели, делать прогнозы. Любые необходимые данные доступны в любой момент, получить их просто и удобно. Использование системы позволило избежать существенного ручного труда по формированию данных для отчетности и раздельного учета затрат. Мы также расширили функциональность системы, дополнив ее данными о неголосовых услугах — аренде каналов, интернет-трафике, сигнальном трафике", - пояснила вице-президент по работе с операторами связи компании "Ростелеком" Наталия Крючкова.

"Доходы от внедрения системы уже превзошли затраты на ее создание. Высокие компетенции коллег из Nexign, а также слаженная работа ИТ- и бизнес-подразделений "Ростелекома" позволили создать максимально полезный продукт, широко используемый внутри компании, что сделало коммерческую деятельность компании еще более прозрачной", - отметила специалист.

СПРАВКА:

Nexign (АО "Нэксайн", входит в "ИКС Холдинг") — ведущий поставщик систем поддержки бизнеса (Business Support System) и платформ интернета вещей (Internet of Things) для операторов связи, с 1992 года разрабатывает практичные решения, ориентированные на снижение совокупной стоимости владения для заказчиков. Сегодня, когда операторы становятся поставщиками цифровых услуг, Nexign помогает им ускорить эту трансформацию, предоставляя передовые инженерные решения, гибкие продукты и услуги, которые упрощают диверсификацию источников дохода.

ПАО "Ростелеком" — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

"Ростелеком" занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (12 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено к услуге "Интерактивное ТВ"). Более 1,3 млн абонентов пользуется мобильной связью "Ростелекома". Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.