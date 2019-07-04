Начались процедуры по разработке проекта планировки нижегородского парка "Швейцария" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Департамент экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода объявил конкурс по выбору организации, которая займется разработкой проекта планировки и межевания, а также инженерно-изыскательскими работами территории парка "Швейцария". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта: 5,5 млн рублей. Источник финансирования –средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2019 год.

По договору, работы необходимо выполнить до 30 ноября 2019 включительно.

Ранее архитектурную концепцию парка "Швейцария" разработало архбюро "КОСМОС". В проекте запланировано множество необычных решений, в том числе круглый навесной мост над оврагом и курортная зона.

Напомним, федерация планирует выделить 3 млрд рублей на благоустройство нижегородского парка "Швейцария".