Дзержинский "Оргсинтез ПроЛаб" намерен в 2020 году создать II очередь производства акриловых дисперсий Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ООО "Оргсинтез ПроЛаб" планирует завершить создание второй очереди производства акриловых дисперсий в Дзержинске Нижегородской области к концу 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Корпорации развития региона.

В настоящее время компания реализовала первый этап проекта. Производство акриловых дисперсий "Оргсинтез ПроЛаб" расположено на территории Игумновской ТЭЦ (Дзержинск). Данную продукцию компания использует в качестве клеевой основы для собственного упаковочного производства.

В целом объем инвестиций в проект предусматривается в размере 2,75 млрд рублей. Предполагается, что производственная мощность завода акриловых дисперсий составит 60 тысяч тонн в год.

Напомним, что для реализации этого проекта между правительством Нижегородской области и "Оргсинтез Пролаб" подписано инвестсоглашение. Это произошло в сентябре 2017 года.

Во время подписания руководитель компании сказал, что "Оргсинтез Пролаб" будет производить акриловые дисперсии для дальнейшего их применения в собственном производстве упаковочных лент.