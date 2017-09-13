Компания "Оргсинтез Пролаб" намерена вложить 3 млрд рублей в производство акриловых дисперсий в Дзержинске Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Компания "Оргсинтез Пролаб" намерена вложить 3 млрд рублей в производство акриловых дисперсий в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на подписании инвестсоглашения между правительством Нижегородской области и компанией "Оргсинтез Пролаб", 14 сентября 2017 года.



Как стало известно на подписании, сроки реализации проекта – первый квартал 2018 года. Компания намерена создать 250 рабочих мест. Заместитель гендиректора компании Алексей Кульков сообщил, что акриловые дисперсии будут производиться с целью дальнейшего их применения в производстве упаковочных лент.



"Дзержинск – это город химиков. К сожалению, в последние годы он стал терять свою привлекательность. Мне хочется возродить традицию, чтобы он стал центром химической промышленности не только в России, но и во всей Восточной Европе", - отметил Кульков.



Напомним, 14 сентября правительство Нижегородской области также подписало соглашения о сотрудничестве с ПАО "Соль Руси" и инжиниринговой компанией "Атомстройэкспорт".