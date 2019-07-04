Еще одно обследование Бурнаковской низины потребуется для выявления причин появления нефтяных пятен Общество

Нефтяное пятно на Волге, появившееся 17 марта 2019 года Фото: Соцсеть

Третье обследование Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде потребуется специалистам для выявления причин появления нефтяных пятен на Волге. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В настоящее время институт водных проблем Российской академии наук (РАН) завершил второй этап обследования этой территории. За четыре дня специалисты отобрали порядка 150 проб.

Как пояснили эксперты, в рамках второго этапа они отобрали пробы поверхностных грунтов, грунтовых вод из скважин, глубиной 3, 4, 5, а также 20 и 22 метра. Кроме того, были взяты пробы донных отложений и поверхностных вод прудов Бурнаковской низины.

В рамках первого исследования планировалось определить локальные участки загрязнения Волги, чтобы потом организовать работу по их ликвидации.

"Первое исследование показало довольно большое разнообразие загрязнений на данной территории. Но нам не удалось выявить четких границ загрязненных участков. Поэтому в рамках второго этапа обследования мы провели уплотнительную съемку в тех местах, где необходимо выяснить конкретную границу между чистой и загрязненной территориями", - пояснил кандидат геолого-минералогических наук "Института водных проблем РАН" Иван Подлипский.

В "Институте водных проблем Российской академии наук" также планируют провести третий этап обследования. Он пройдет в августе этого года.

Конечная цель обследования Бурнаковской низины - определить источник загрязнения Волги и границы этой территории.

Результаты исследований станут известны к концу этого года. Эти данные станут основой проекта по рекультивации загрязнения реки.

Напомним, что в очередной раз нефтяные пятна в районе Бурнаковской низины фиксировались в середине марта 2019 года. Председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов предположил, что из-за этого в городе введут режим ЧС.

Правительство Нижегородской области рассмотрит вопрос о включении Бурнаковской низины в национальный проект "Оздоровление Волги" для выделения федеральных денег для очистки территории.

Напомним, Российская академия наук по просьбе правительства Нижегородской области рассмотрела вопрос о содействии в организации проведения обследования Бурнаковской низины в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" и проведении этих работ по линии Российской академии наук.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее поднимал вопрос о нефтяных пятнах на Волге и поручил министерству экологии оперативно докладывать о ходе исследований данной территории.

Источником загрязнения нефтепродуктами Волги, помимо стационарных точек сброса сточных вод, является территория Бурнаковской низины. В результате хозяйственной деятельности, которая велась здесь с 1882 года, подземные горизонты оказались загрязнены нефтепродуктами. Согласно гидрогеологическим заключениям 1975 и 1989 годов, на территории Сормовской нефтебазы и Бурнаковской низины загрязнение грунтов нефтепродуктами носит локальный характер. Нефтепродукты местами проникают на глубину более 6 м. Водоносные горизонты, в которые через песчаный грунт проникают поверхностные загрязнения, имеют прямую связь с Волгой.