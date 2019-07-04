Банк "Открытие" оборудовал для сбора биометрических данных четыре офиса в Нижнем Новгороде Бизнес

Банк "Открытие" переоборудовал для приема биометрических данных клиентов четыре офиса на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Услуга приема биометрических данных и регистрации в ЕСИА доступна каждому, кто намерен в дальнейшем удаленно пользоваться сервисами банков и государственных учреждений

В процессе сбора биометрических данных для идентификации пользователя используются два параметра - лицо и голос. На первом этапе процедуры осуществляется сбор биометрических контрольных шаблонов (БКШ): сотрудник банка делает фотографию лица клиента, далее необходимо произнести контрольную фразу, состоящую из трех наборов цифр. Собранные данные передаются и хранятся в единой биометрической системе (ЕБС), после чего могут использоваться при дистанционном оформлении продукта или услуги любого банка, предоставляющего сервис нового формата с помощью удаленной идентификации.

"Как показывает опыт работы с первыми клиентами в регионах, общее количество желающих записать свои биометрические профайлы относительно невелико, так как это совершенно новая услуга, и люди пока не знают, как она работает. Поэтому рост интереса прогнозируется только к 2020 году, но сеть должна быть технически готова уже сейчас", - сказал глава Приволжского филиала банка "Открытие" Владимир Рогозин.

"В ближайшее время "Открытие" начнет разработку линейки специальных финансовых услуг и продуктов, изначально ориентированных на предоставление в удаленном режиме тем, чьи профили находятся в единой биометрической системе", - добавил он.

Напомним, что банк "Открытие" предоставляет услугу сбора биометрических данных клиентов и их регистрацию в ЕБС с января 2019 года. Для реализации проекта банк "Открытие" использовал "коробочное решение" одного из интеграторов, лидирующего на отечественном рынке биометрии. Отделения банка "Открытие", оказывающих услугу приема биометрических данных, можно найти на сайте Единой биометрической системы.