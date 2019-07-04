Денис Москвин в составе комиссии проверил ход благоустройства нижегородского "Сквера им.1905 года" и Щелоковского хутора Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат государственной Думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Денис Москвин проверил ход благоустройства нижегородского "Сквера им.1905 года" и Щелоковского хутора в составе комиссии, в которую вошли закрепленные за объектами депутаты, главы районов и представители подрядных организаций.

Первой точкой в рамках объезда стал "Сквер им.1905 года" в Нижегородском районе. Подрядчики укладывают газон, обустраивают пешеходные дорожки и выкладывают гранитные ступени.

"Это не первый наш подобный объект, поэтому сложностей мы не видим. В прошлые выходные пришла очередная партия гранитных ступенек. Их начали укладывать со стороны оперного театра. В ближайшее время должна приехать еще одна машина с отделочными материалами. Сейчас работа идет в рамках утвержденного графика. То есть к 3 августа мы должны закончить благоустройство в этом сквере", - рассказал главный инженер генерального подрядчика Евгений Новожилов.

Во время инспекции у представителей комиссии вызвало вопросы качество укладки плитки в некоторых местах. Как пояснил представитель компании-подрядчика, это осталось в наследство от прошлого подрядчика. Все должно быть исправлено в рамках гарантийных обязательств. Сегодня основное опасение – сроки поставки материалов, от которых напрямую зависит дата сдачи объекта.

Ранее сообщалось, что гранитные плиты в сквере будут перекладывать.

"Этот сквер был предметом широкого общественного обсуждения. В прошлом году подрядчиком допущены достаточно серьезные ошибки. Важно, чтобы этот объект наконец-то вышел из красной зоны. Сейчас мы видим практически законченное общественное пространство. В этом году, мне кажется, администрация Нижнего Новгорода провела качественную работу над ошибками. Сейчас нет сомнений, что 3 августа объект предстанет перед нижегородцами в том виде, в котором задумывался: комфортный, красивый, современный. Уверен, что совсем скоро мы перелистнем эту страницу и получим достойное общественное пространство в центре Нижнего Новгорода", - заявил Денис Москвин.

Следующей точкой объезда инспекционной комиссии стал Щелоковский хутор. Помимо закрепленных депутатов от партии "Единая Россия" за ходом благоустройства на каждом объекте следят общественные контролеры. В НРО партии отметили, что главный недостаток, требующий срочного исправления, – устройство пешеходных дорожек. Нижегородцы неоднократно обращали внимание, что передвигаться по ним неудобно. Во время инспекции этот вопрос был озвучен, уже в ближайшее время проблема должна быть решена.

"Этот объект является природной жемчужиной Нижнего Новгорода. Здесь проходят масштабные работы, на которые заложены серьезные средства. Важно, что лесопарковая зона задействована не только в теплое время года. На данный момент у нас возникли серьезные конструктивные замечания, которые связаны с дорожной сетью. Мы обсудили пути решения вопроса. Все заинтересованные стороны приложат максимум усилий, чтобы это общественное пространство было максимально комфортным и удобным для нижегородцев", - отметил Денис Москвин

В этом году в Нижнем Новгороде работы планируются на 15 общественных пространствах в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" и партийного проекта "Городская среда": это вторые очереди благоустройства в парках и скверах, а также новые объекты. Всего в Нижегородской области в этом году будут благоустроены 95 общественных пространств и 348 дворовых территорий.