Движение транспорта ограничат по ул.Генерала Зимина с 15 июля до 4 августа Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Движение транспорта ограничат по ул.Генерала Зимина в Нижнем Новгороде с 15 июля до 4 августа 2019 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Ограничение обусловлено строительно-монтажными работами.

Проезд транспорта запретят по этой улице с 15 июля до 22:00 4 августа между домами 30 и 26А. Объехать зону, которую перекроют, можно по прилегающим улицам.