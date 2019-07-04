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Общество

Движение транспорта ограничат по ул.Генерала Зимина с 15 июля до 4 августа

15 июля 2019 18:35  [34] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Движение транспорта ограничат по ул.Генерала Зимина в Нижнем Новгороде с 15 июля до 4 августа 2019 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Ограничение обусловлено строительно-монтажными работами.

Проезд транспорта запретят по этой улице с 15 июля до 22:00 4 августа между домами 30 и 26А. Объехать зону, которую перекроют, можно по прилегающим улицам.

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