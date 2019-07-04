Инженерную инфраструктуру начали готовить для ЖК "Новинки Smart City" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Подготовка к созданию инженерной инфраструктуры для ЖК "Новинки Smart City" началась в Богородском районе и в Нижнем Новгороде.

Конкурс по выбору организации, которая разработает проект планировки и межевания территории для строительства магистральной инженерной инфраструктуры этого жилого комплекса, размещен на сайте госзакупок.

Речь идет о проекте строительства сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Заказчиком выступает департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,9 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет Нижегородской области на 2019 год. Работы необходимо выполнить до 1 ноября 2019 года.

Напомним, что июньский проект изменений в бюджет региона предусматривал дополнительные расходы в размере 230 млн рублей на возобновление работ по завершению объектов, расположенных на территории ЖК "Новинки Smart City".

Ранее сообщалось, что право на достройку проблемного ЖК "Новинки Smart City" получила организация "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства".

До этого - 23 апреля 2019 года на федеральном уровне был утвержден план мероприятий по восстановлению прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" с участием федерального и областного бюджетов.

17 мая 2019 года заместитель председателя правительства России Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели выездное совещание на строительной площадке ЖК "Новинки Smart City". Застройщик этого самого крупного долгостроя Нижегородской области - ООО "Квартстрой центр", был признан банкротом в марте 2018 года. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

Из 34 домов первой очереди жилого комплекса начато строительство 25, четыре из них сегодня находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%.