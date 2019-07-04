Карантин по АЧС установлен еще и в Вадском районе — там тоже нашли кабана с вирусом Общество

Фото: Управление Россельхознадзора

Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) установлен в Вадском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

В ведомстве пояснили, что 12 июля на территории 7 квартала Вадского участкового лесничества обнаружен дикий кабан, у которого выявлен вирус АЧС.

Для того, что бы предотвратить распространение вируса принято решение объявить на территории Вадского района с 15 июля до особого распоряжения карантин по АЧС.

Напомним, что карантин по АЧС также сейчас действует на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского района. Карантин введен со 2 июля 2019 года. Такую меру предприняли из-за обнаруженных на участках, расположенных в этих районах и принадлежащих ООО ИК "Универсал-Финансы-НН" (занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, включая предоставление услуг в этих областях), трупа кабана и головы кабана с АЧС. Останки животных нашли 1 июля. Сейчас они уничтожены.

В рамках мероприятий по ликвидации последствий АЧС, специалисты вели поиски животных с вирусом. В результате были обнаружены трупы еще 46 кабанов с вирусом африканской чумы свиней, а также добыто 100 кабанов. Трупы и живые кабаны уничтожены. Живых кабанов уничтожили для профилактики.

В настоящее время работа по ликвидации опасного заболевания на территориях, где введен карантин продолжается.