Хранилище для фондов НГИАМЗ построят в Нижнем Новгороде за 350 млн рублей Общество

Усадьба Рукавишниковых Фото: Юлия Горшкова

Специализированное хранилище для фондов ГБУК НО "Нижегородский историко-архитектурный музей заповедник" построят в Нижнем Новгороде. Предоставление земельного участка для возведения здания одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области под председательством главы соответствующего министерства Сергея Баринова на заседании 17 июля 2019 года.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в правительстве региона, объект расположится на площади 5,3 тысячи кв. метров в границах улиц Самаркандской, Совнаркомовской, улицы Стрелка, набережных рек Волги и Оки.

Стоимость возведения здания хранилища сопоставляет 350 млн рублей. Предполагается, что строительство продлится 11 месяцев.

НГИАМЗ - это крупнейшее музейное объединение Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В состав объединения входят семь музеев-филиалов, состоящих из исторических памятников архитектуры.

В перечень филиалов НГИМАЗ входят:

Нижегородский Кремль (уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI века, и старейший архитектурный памятник города)

Усадьба Рукавишниковых (главное здание НГИМАЗ)

Мультимедийный парк "Россия-моя история" (масштабная экспозиция мультимедийного парка, состоящая из нескольких тематических разделов: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к великой победе. 1917-1945", "Россия – моя история. 1945-2016")

Технический музей (уникальное собрание старинной техники и инструментов известного нижегородского коллекционера Вячеслава Хуртина)

Музей истории художественных промыслов Нижегородской области (сокровищница традиционного народного искусства и промыслов ХVII - ХХI веков)

Выставочный зал "Покровка, 8" (музей расположен на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода – Большой Покровской, в трехэтажном здании, являющимся памятником архитектуры XIX в.)

Музей Русского Патриаршества в Арзамасе (здание, в котором находится музей, является памятником гражданской архитектуры в стиле барокко второй половины XVIII века, объектом культурного наследия федерального значения и единственным, для Нижегородской области и страны, не перестроенным административным зданием того времени).