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Общество

Автостанцию за 80 млн рублей построят в Дивеево

17 июля 2019 18:47  [103] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области под председательством главы соответствующего министерства Сергея Баринова на заседании 17 июля 2019 года одобрил предоставление земельного участка для строительства автостанции в с.Дивеево. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном правительстве.

Заявителем на предоставление участка выступила администрация Дивеевского района. Стоимость возведения автостанции составляет 79,2 млн рублей. Участок, площадью 10 тысяч кв. метров, предоставлен в бессрочное пользование. Предполагается, что строительство станции продлится один год.

Напомним, что сегодня земельный совет также одобрил предоставление земельного участка в Дивеево для строительства Центра культурного развития.

Ранее сообщалось, что сейчас в Нижегородской области ведутся мероприятия по развитию туристического кластера "Арзамас — Дивеево - Саров". На эти цели из федерального бюджета выделено около 14,3 млрд рублей.

В перечень мероприятий, которые предусмотрены в рамках проекта, входят строительство дорог, в том числе для транзитного транспорта, реконструкция инженерной инфраструктуры, газификация ряда улиц, благоустройство. Предполагается расчистка местных рек.

Кроме того, планируется реставрация Воскресенского и Спасо-Преображенского соборов в Арзамасе, а также реставрация дома Белянинова.

Также финансирование предполагает строительство центров культурного развития построят во всех трех населенных пунктах - Арзамасе, Дивеево и Сарове.

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