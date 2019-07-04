Пути следования двух нижегородских маршрутов изменятся с 22 июля Общество

Пути следования двух нижегородских маршрутов изменятся с 22 июля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Речь идет об автобусах № А-51 и Т-79.

По многочисленным обращениям жителей улиц Бекетова, Рокоссовского, Ванеева, а также посетителей кардиологического центра и детской областной больницы изменится маршрут № А-51 "ЗКПД-4 - Микрорайон Кузнечиха 2". На участке от конечного остановочного пункта "Микрорайон Кузнечиха-2" до остановочного пункта "Улица Бекетова" автобусы будут следовать по улице Рокоссовского, улице Ванеева, улице Бекетова. В обратном направлении – без изменений. Как уточнили в департаменте, таким образом, пассажиры смогут добраться от улицы Рокоссовского до улицы Бекетова, проспекта Гагарина, площади Лядова, а также в направлении Сормовского района без пересадок.

В целях сокращения дублирования маршрутов изменится автобусный маршрут Т-79 "Станция Петряевка - Автовокзал Щербинки". На участке от остановочного пункта "Улица Краснодонцев" до остановочного пункта "Станция метро Пролетарская" автобусы будут следовать по проспекту Молодежному, проспекту Октября, улице Дьяконова, проспекту Бусыгина, улице Переходникова в обоих направлениях. Добраться от проходных АО "ГАЗ" в направлении микрорайона Щербинки можно на автобусах маршрута № А-77 "Улица Космическая - Автовокзал "Щербинки".

Кроме того, администрацией города Нижнего Новгорода согласовано увеличение максимального количества транспортных средств, используемых на маршрутах № Т-39 "АО Лазурь - Микрорайон Седьмое небо" и № Т-92 "Микрорайон Бурнаковский - Микрорайон Цветы" с 10 до 15 единиц на каждом, что позволит сократить интервал движения.

В дептрансе уточнили, что расписание изменится по мере закупки подвижного состава перевозчиками (ориентировочный срок – сентябрь 2019 года).

Напомним также, что муниципальный маршрут № А-9 восстановят с 22 июля по просьбам нижегородцев, но с частично измененной схемой движения.