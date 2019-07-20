Девятнадцать нижегородцев заболели корью с начала года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Девятнадцать нижегородцев, в том числе шестеро детей, заболели корью с начала года. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко на пресс-конференции по итогам работы за полугодие18 июля 2019 года.

За медицинской помощью обращались больные из Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстова. Как оказалось, все эти случаи завозные – больные заразились в других регионах. А затем инфекция перекинулась на их близких и коллег.

В качестве примера Наталия Кучеренко привела два случая: молодой человек ездил в Москву на заработки, заболел, и когда вернулся заразил сестру. Также мужчина был в гостях в другом регионе – после того, как он вышел на работу в торговом центре, корью заболели еще двое.

Руководитель управления Роспотребнадзора отметила, что речь идет о тех людях, кто ранее не болел корью и не прививался. В целом же уровень заболеваемости корью среднемноголетний. Сейчас заболевших в Нижегородской области нет.

В настоящее время ведомство проводит бесплатную вакцинацию для россиян. За полгода прививки сделали 62 тысячи человек. Также были привиты 1,5 тысячи трудовых мигрантов. Вакцинация этому классу лиц осуществляется за счет работодателей.

Напомним, в начале весны количество заболевших корью в Нижегородской области достигло 11 человек. Позднее Роспотребнадзор сообщал о вероятном случае заболевания корью учащегося нижегородского лицея №40. Также случай подозрения на корь был зарегистрирован в Нижнем Новгороде в мае.