Первый сухой фонтан установят в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Первый сухой фонтан установят в Московском районе на бульваре Авиастроителей. Об этом рассказал глава района Владимир Кропотин.

На данный момент рабочие строят техническое помещение для будущего фонтана. "Сухими" называют фонтаны со спрятанной под решетку нишей бассейна. По решетке можно ходить, а вверх из нее выстреливают струи воды.

По словам главы района, в ближайшую неделю подрядчик закончит демонтаж брусчатки, начнет делать новые дорожки и чашу фонтана.

"Главной идеей проекта, по просьбам жителей, сделали развитие авиационной тематики. Широкая пешеходная дорожка с подсветкой будет имитировать взлетную полосу. Также горожане переживали, что фонтан на бульваре не работает, поэтому на его базе решили сделать современный сухой фонтан с обширной зоной отдыха. Важно все работы завершить, пока тепло, чтобы местные жители могли дать свою оценку уже в этом году", – заявил замглавы города Виктор Сдобняков.

Отметим, что сроки открытия фонтана названы не были.

Напомним, в этом году планируется модернизация городских фонтанов: в Советском районе на улицах Бекетова и Рокоссовского, в Нижегородском районе в переулке Чернопрудском, в Ленинском районе около гостиницы "Заречная", в Канавинском районе на улице Есенина, в Московском районе по адресу: Московское шоссе, 177, в Сормовском районе группу фонтанов на улице Рыбакова и один на улице Энгельса у "Метеора", в Автозаводском районе в сквере на проспекте Ильича. Их должны отремонтировать к 20 августа.

Напомним также, что памятник основателю завода "Красное Сормово" Дмитрию Бенардаки открыли в Нижнем Новгороде 18 июля 2019 года.