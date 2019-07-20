Карантинная нематода выявлена в двух районах Нижегородской области Общество

Золотистая картофельная нематода выявлена в двух районах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Нижегородский референтный центр" 19 июля 2019 года по итогам проверки в Краснобаковском и Городецком районах.

Признаки поражения нематодой: у кустов быстро отмирают нижние листья, остальные желтеют. Цветение имеет скудный характер либо отсутствует вообще; формирование клубней заторможенное – они либо слишком мелкие, либо вообще отсутствуют. Эти кусты могут погибнуть задолго до осени.

Нематода ограниченно распространена на территории Евразийского экономического Союза. Это один из самых опасных вредных организмов, поражающих картофель. Паразитируя в основном на картофеле, может угнетать томаты, баклажаны. Развивается и на сорных растениях семейства пасленовых. Особенно вредоносна на приусадебных участках, где картофель выращивается бессменно или его возвращают на прежнее место на 2-ой -3 год.

Потери урожая могут составлять 30-80%.