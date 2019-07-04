Работу светофора изменили на пл.Лядова в Нижнем Новгороде из-за пробок Общество

Работу светофора изменили на пл.Лядова в Нижнем Новгороде из-за пробок. Об этом сообщил глава города Владимир Панов в соцсети Facebook.

"Обычно в час пик пробка на подъеме с Молитовского моста растягивается до середины съезда, и это летом. В остальные времена года встает и сам мост. Сейчас же благодаря продлению зеленого сигнала светофора в этом направлении на 13 секунд удалось избавиться от затора", - пояснил он.

Владимир Панов отметил, что увеличивать это время еще больше нельзя, так как есть риск, что встанет проспект Гагарина. Пока замеры показывают, что пропускная способность развязки увеличилась на 20%.

"Продолжаем мониторить дальше, показательным станет время перед 1 сентября, когда большинство жителей вернется в город", - добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что светофор на Канавинском мосту станет работать по двум программам. Теперь у этого объекта с 06:00 до 12:00 увеличено время разрешающего сигнала по направлению ул. Советская - Канавинский мост, а с 12:00 до 06:00 увеличено время выезда с Канавинского моста на ул. Самаркандскую и ул. Советскую.

Кроме того, в Канавинском районе нижегородцы требуют вернуть светофоры около ТРЦ "Седьмое небо".