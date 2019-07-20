Рыбохозяйственный совет Нижегородской области отметил "Транснефть-Верхняя Волга" дипломом

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Рыбохозяйственный совет Нижегородской области отметил АО "Транснефть-Верхняя Волга" дипломом за воспроизводство водных биоресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Награждение состоялось на заседании совета 19 июля 2019 года
АО "Транснефть-Верхняя Волга" ежегодно проводит мероприятия по искусственному зарыблению водоемов с целью добровольной компенсации воздействия на окружающую среду при работах по реконструкции магистральных трубопроводов. Высокие стандарты экологической безопасности и соблюдение требований природоохранного законодательства - непременное условие реализации и функционирования всех инфраструктурных проектов АО "Транснефть - Верхняя Волга".
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В ходе реализации плана экологических мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в 2018 году в Горьковское и Чебоксарское водохранилища в Ивановской и Нижегородской областях, а также в реки Ока и Вятка во Владимирской и Кировской областях было выпущено свыше 1 млн 320 тысяч мальков стерляди, толстолобика и сазана.
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